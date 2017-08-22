Профсоюз футболистов обратится в РФС по ситуации между "Динамо" и М`Вила

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что собирается обсудить с руководством Российского футбольного союза ситуацию вокруг трудового спора между московским "Динамо" и полузащитником "Рубина" Янном М`Вила. По его словам, решение палаты по разрешению споров РФС направлено против игрока.

– Мы будем обращаться к руководству РФС – президенту Виталию Леонтьевичу Мутко и генеральному директору Александру Александровичу Алаеву, чтобы обсудить произошедшее, – цитирует ТАСС Зотова. – Должна быть какая-то реакция, а дальше посмотрим, как помочь футболисту, потому что решение палаты направлено против него.

Мы недовольны решением. Я не знаю, как оно принималось, но оно беспрецедентно, потому что раньше у нас не было никаких приостановлений запретов. На моей памяти, это могло быть только при написании заявлений на предыдущее руководство, но такого еще не было.

Напомним, в марте 2015 года "Динамо" арендовало хавбека у "Рубина". Игрок тренировался с бело-голубыми до июля 2015 года, после чего покинул клуб. В июне 2016 года М`Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб обязался выплатить футболисту компенсацию тремя траншами. Два первых платежа были осуществлены, после чего в клубе сменилось руководство.

М`Вила, не получив третий транш, обратился в палату по разрешению споров РФС. В июле 2017 года на "Динамо" был наложен запрет на регистрацию новых игроков, но в августе эта санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения. 19 августа Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в футбольного клуба и М`Вила.