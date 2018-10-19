Профсоюз футболистов и тренеров не исключает ухода Глушакова из "Спартака" бесплатно

Генеральный секретарь Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ) Николай Грамматиков считает, что уход полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова из клуба бесплатно возможен. Напомним, хавбек и защитник Андрей Ешенко были отстранены от работы с основным составом главным тренером Массимо Каррерой.

– Ситуация с Глушаковым становится напряженной, потому что он уже долго находится в молодежной команде, – приводит телеканал "360" на своем сайте слова Грамматикова. – Могу привести наш случай, когда мы представляли игрока Салкича. Он был переведен в молодежную команду тульского "Арсенала" на длительное время. Когда игрок расторг контракт с клубом, то заявление о расторжении признали необоснованным. Однако клубу не присудили компенсацию, поскольку расценили поведение клуба как отказ видеть в игроке какую-либо ценность. Если это решение применять сегодня к ситуации с Глушаковым, то последствия в случае дальнейшего расторжения контракта по каким-либо причинам могут быть неблагоприятными для клуба. Прецедент есть – решение Лозаннского суда.

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