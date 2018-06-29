Проезд вокруг стадиона "Спартака" могут назвать в честь Игоря Нетто

Проезд вокруг домашнего стадиона "Спартака" может получить имя Игоря Нетто. С таким предложением выступила инициативная группа во главе с другой легендой клуба 93-летним Алексеем Парамоновым.

Как сообщает ТАСС, в группу инициаторов входят также зять Нетто Михаил Захаров и ветераны "Спартака" Сергей Шавло, Валерий Рейнгольд, Анзор Кавазашвили, Сергей Рожков. Они написали письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с соответствующей просьбой.

Игорь Нетто является рекордсменом по количеству проведенных сезонов в составе "Спартака" (18). Вместе с командой он пять раз становился чемпионом СССР.

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