"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой". "Рен-ТВ" извинился перед игроком

"Рен-ТВ" принес свои извинения полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову за комментарий, который якобы игрок дал телеканалу. Ранее на сайте "Рен-ТВ" появилась запись, на которой, как утверждалось, Тарасов подверг резкой критике игру сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2). Позже футболист заявил, что не давал никаких комментариев и потребовал извинений от телеканала.

"Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", – сказал по телефону мужчина, отвечая на вопрос, адресованный Дмитрию Тарасову.

Номер, зарегистрированный в общедоступной базе звезд как телефон Тарасова, как выяснилось, уже больше 6 месяцев принадлежит одному из столичных автосалонов. "Дмитрий Тарасов", раздающий комментарии в СМИ о подробностях личной жизни с "бывшей супругой" Ольгой Бузовой, оказался простым продавцом автомобилей.

"Редакция "Рен-ТВ" приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы!), а также болельщикам ФК "Локомотив" за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова, решивший заявить о себе за счет известного футболиста, втянул нас в эту историю", – говорится в сообщении на официальном сайте "Рен-ТВ".

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