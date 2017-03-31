19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой". "Рен-ТВ" извинился перед игроком

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"Рен-ТВ" принес свои извинения полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову за комментарий, который якобы игрок дал телеканалу. Ранее на сайте "Рен-ТВ" появилась запись, на которой, как утверждалось, Тарасов подверг резкой критике игру сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2). Позже футболист заявил, что не давал никаких комментариев и потребовал извинений от телеканала.

"Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", – сказал по телефону мужчина, отвечая на вопрос, адресованный Дмитрию Тарасову.

Номер, зарегистрированный в общедоступной базе звезд как телефон Тарасова, как выяснилось, уже больше 6 месяцев принадлежит одному из столичных автосалонов. "Дмитрий Тарасов", раздающий комментарии в СМИ о подробностях личной жизни с "бывшей супругой" Ольгой Бузовой, оказался простым продавцом автомобилей.

"Редакция "Рен-ТВ" приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы!), а также болельщикам ФК "Локомотив" за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова, решивший заявить о себе за счет известного футболиста, втянул нас в эту историю", – говорится в сообщении на официальном сайте "Рен-ТВ".

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //
Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //
Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-03-31/prodavec-mashin-polgoda-ot-imeni-futbolista-tarasova-kommentiroval-razvod-s

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КОММЕНТАРИИ (11)
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aloveku

facepalm... общественное ТВ блин, а на деле колхоз местного разлива... источники блин

20:54

DJKrolik

"Продавец машин полгода от имени Тарасова спал с Бузовой".

20:53

serzheo

Странно. А Бузова не звонила Тарасову, за эти пол года? Почему это выясняется спустя 6 месяцев? Как - то это не правдоподобно...

20:43

Levbereg

Во мужику пиар сделали с автосалоном. А что не назвали какой автосалон и как зовут человека?

20:41

goreotuma

тролль 90 левел

20:30

Slim Taller

Вот времена настали.На Мадейре дворник скульптуры лепит,а в России продавец машин в футбол играет.

20:15

shpasic

Тарасов открыл автосалон? вот так новость!

20:07

crazysun78

теперь и непонятно, кто из них настоящий тарасов..

20:02

баламошка

Вот оно как бывает... У меня так же с Линдси Лохан и Бйонсе было... Тяжело вспоминать... Я их чпокал, чпокал, жили душа в душу, а потом они купили журналиста с Рен-ТВ, который сообщил, что у меня с ними ничего не было(

19:54

SWED

Почувствовали разницу между простым продавцом автомобилей и непростым игроком Тарасовым? То-то же. Где оне, а где все остальные....

19:53

DJKrolik

Не понял. Не тезка решил вас втянуть, а вы, именно вы названиваете всем ради грязных подробностей. Так и надо вам, сми. Надеюсь в будущем всякого такого будет больше, больше хаоса и пранков! : )

19:50

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