Привезут ли судьям новые рации после скандала в матче "Зенит" - "Спартак"?

Партия новых раций для судейских бригад, обслуживающих матчи чемпионата и Кубка России, застряла в Швейцарии. По данным "СЭ", 15 комплектов устройств связи забронированы, но не оплачены.
Некоторые арбитры решили не дожидаться их поступления и сами закупили себе коммуникативные устройства. У части судей сложилась анекдотичная ситуация: рации не работают, но чтобы не ругаться с начальством, рефери все равно привозят их на матчи. "Таскаем их, как мебель", - выразился один из арбитров.
Любопытно, что рация косвенно стала причиной скандала в воскресном матче чемпионата страны "Зенит" - "Спартак". Не будь у второго ассистента Романа Усачева возможности связаться с арбитром Сергеем Ивановым, фол Кришито на Промесе судья зафиксировал бы и показал бы зенитовцу вторую желтую карточку, удалив его с поля. Говорят, Иванов бежал к месту событий, чтобы сделать все это, но его остановил помощник. (Александр БОБРОВ)
Teoretik
Когда Спартак забивал второй гол, там за майку кажется Нету завалили и Зе Луиш пробил без помех! В любом случае отсудили плохо! Первый пенальти сомнительный.... Нужно смотреть повтор покадрово, была игра рукой или нет!?
16:45 3 октября
Pleafant
Artorixusу.Какой храбрый.Не сам ты,а пусть кто то из огромной армии Спартака претворит в жизнь твои кровожадные мысли.Между прочим,подстрекательство к расправе преследуется российским законодательством,могут и в паутине найти.
16:08 3 октября
Artorixus
Да для чего рации-то таким судьям? Это даже не про очередное убийство Спартака (Уфа-первое, остальные будут по мере необходимости). Это надо исправлять жёстко и безжалостно, вплоть до привентивных мер. Каких именно, думаю найдутся, среди огромной армии болел Спартака, да и др. команд, умные и предприимчивые люди, способные напрочь отбить всякую охотку подобным Ивановым творить явный произвол на поле в пользу одного из соперников на любом матче ЧР. Пора. Уже смотреть на всё это становится просто невыносимо. А потому, вышел на поле судить, так суди честно по правилам, а не по понятиям и будет тебе счастье.
15:24 3 октября
Sandberg
Platinum1991, "ЛИПОВЫЙ чемпион" - это другие)
14:53 3 октября
Platinum1991
Какие рации??? Вы что! Это же детский ЛЕПЕТ в ползу бедных и НЕСЧАСТНЫХ судей! Спартак УБИВАЛИ ОБРАЗЦОВО показательно на радость всем питерским болелам и газпромовским "трудящимся", среди БЕЛА дня и при полных трибунах НА ВИДУ! Как дети МАЛЫЕ в VIP ложе газпромовские радовались судейскому ПРОИЗВОЛУ! Целовались. Обнимались и даже ПРИТАНЦОВЫВАЛИ от радости! Вот как судья смог порадовать "малых" газпромовских детей и доставить им много, много радостей и судейских ПОДАРКОВ! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
14:42 3 октября
tarkys
Повлиял судья на ход матча, до свидания на десять матчей, а то круговая порука, рации, человеческий фактор, бежал не добежал, наказывать надо за очевидные ляпы( ну или не ляпы)
14:24 3 октября
crazysun78
вот расстреляли бы одного судью показушно... другие бы точно задумались... и рации бы не понадобились.. ))
14:18 3 октября
Lars Berger
Болельщикам нужно со сканерами на игры ходить...
14:16 3 октября
SIZ170
.... а * свинарня* всё истерит.... играть не могут, ищут причины своей ущербности....
13:59 3 октября
wedes
Какой скандал? Проиграли по делу ведь.
13:55 3 октября
вперёд Спартак!
Причём здесь рации?)))))) В подобных случаях привозить необходимо наручники и чёрный воронок!
13:36 3 октября
футбол2018
Псевдонародных поросят опять обидели!Сопли утрите! Убогие!
13:36 3 октября
Подшипник
А вот и козла отпущения нашли!
13:33 3 октября
Sandberg
Какие там судьи? Рация - вот главная причина поражения Спартака)
13:22 3 октября
ValeraK
Давайте объявим тендер и распилим еще лямов 100-200? Почему бы нет, Мин. Спорта?
13:05 3 октября