Привет бурятам от Промеса. Трогательная история от Квинси и Глушакова

Лидеры "Спартака" Денис Глушаков и Квинси Промес стали участниками доброй истории.
В феврале к корреспонденту "СЭ" обратилась спортивный инструктор из Улан-Удэ Юлия Подкорытова. Она работает в столице Бурятии, в микрорайоне Мелькомбинат, где обучает детей самых разных возрастов футболу, хоккею, баскетболу, волейболу и не только.
Такой универсализм объясняется просто: профильных секций в отдаленном районе катастрофически не хватает. Уровень инфраструктуры и материальное состояние большинства семей тоже оставляют желать лучшего.
Чтобы мотивировать детей на занятия спортом, Юлия попросила прислать видео с напутствием от кого-нибудь из игроков "Спартака", за который болеет большинство ребят.
И на просьбу оперативно откликнулись две главных звезды красно-белых: Промес и Глушаков. Голландец записал видео-привет байкальским парням во время сбора в Марбелье, а российский капитан последовал его примеру в Сочи, где завершалась подготовка "Спартака" к возобновлению сезона.
Очень приятно, когда болельщики присутствуют на тренировке,особенно дети! Наши красно-белые везде и всегда с нами!!! 🔴⚪👏🏻💪🏼#спартак #москва #россия #сочи #подготовка #матч #скоро #лигаевропы #уефа #фифа #футбол #спартакмосква #repost #fifa #глушаков #дети #болельщики #краснобелые #лучшие#sochi #russia #стадион #краснодарскийкрай #юг#какдома
На днях Юлия в торжественной обстановке показала видео своим ученикам. И они поначалу даже не поверили, что обращение записано лично в их адрес (слова "Привет, парни из Бурятии!", произнесенные Промесом по-русски, и правда кажутся чем-то невероятным). А затем сняли свой бодрый видео-ответ "Спартаку".
Как знать, может, такой звездный привет действительно поможет кому-то из бурятских ребят стать новым Глушаковым? (Филипп ПАПЕНКОВ)
Добрая история. Лидеры @fcsm_official Глушаков @DGlushakov8 и Промес @QPromes передали привет детям Бурятии и получили теплый ответ. 🔴⚪️ pic.twitter.com/msk2xQ9sQe– Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 марта 2018 г.
баламошка
Красавцы! Ура бурятам!
19:55 8 марта