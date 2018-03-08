Привет бурятам от Промеса. Трогательная история от Квинси и Глушакова

Лидеры "Спартака" Денис Глушаков и Квинси Промес стали участниками доброй истории.

В феврале к корреспонденту "СЭ" обратилась спортивный инструктор из Улан-Удэ Юлия Подкорытова. Она работает в столице Бурятии, в микрорайоне Мелькомбинат, где обучает детей самых разных возрастов футболу, хоккею, баскетболу, волейболу и не только.

Такой универсализм объясняется просто: профильных секций в отдаленном районе катастрофически не хватает. Уровень инфраструктуры и материальное состояние большинства семей тоже оставляют желать лучшего.

Чтобы мотивировать детей на занятия спортом, Юлия попросила прислать видео с напутствием от кого-нибудь из игроков "Спартака", за который болеет большинство ребят.

И на просьбу оперативно откликнулись две главных звезды красно-белых: Промес и Глушаков. Голландец записал видео-привет байкальским парням во время сбора в Марбелье, а российский капитан последовал его примеру в Сочи, где завершалась подготовка "Спартака" к возобновлению сезона.

На днях Юлия в торжественной обстановке показала видео своим ученикам. И они поначалу даже не поверили, что обращение записано лично в их адрес (слова "Привет, парни из Бурятии!", произнесенные Промесом по-русски, и правда кажутся чем-то невероятным). А затем сняли свой бодрый видео-ответ "Спартаку".

Как знать, может, такой звездный привет действительно поможет кому-то из бурятских ребят стать новым Глушаковым? (Филипп ПАПЕНКОВ)