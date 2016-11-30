Судебные приставы передали на оценку арестованное здание "Томи" за долги по налоговым платежам, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области. На оценку передано здание административно-бытового корпуса. Если в период этой процедуры долг будет погашен, объект будет отозван с оценки, и арест с него будет снят.

Здание было арестовано за долги по налоговым платежам в размере 39 миллионов рублей, за последний месяц долг был сокращен до 34,5 миллиона за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах томичей. В частности, игроки жаловались, что не получали зарплату с начала сезона. Существовала даже вероятность бойкота игроками матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:3).