"Присоединяюсь к отряду одиноких мам". Что значит пост Аланы Мамаевой?

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, дала понять, что расстается с мужем.

- Присоединяюсь к отряду одиноких мам, - написала супруга футболиста в Инстаграме. Подробности не сообщаются. В комментариях к записи пользователи соцсети недоумевают и спрашивают, что случилось.

Ранее Алана Мамаева заявила, что ей не нравится в Краснодаре.

– После Москвы приезжай в Краснодар и поживи там четыре года, - отметила она. - Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? У меня дети ходят везде. Почему нет подруг? А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

"В Краснодаре целыми днями сижу дома. Там колхоз". Алана Мамаева - о муже, ссорах и наркотиках

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