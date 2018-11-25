"Пришел, победили". Валуев поблагодарил "Зенит" за приглашение

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев, нанесший символический удар по мячу перед началом матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова", поблагодарил питерский клуб за приглашение.

– Пришел, победили. Спасибо, "Зенит", за приглашение, – написал Валуев в Твиттере, прикрепив видео своего выхода на поле.