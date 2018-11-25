22:53 25 ноября | Футбол — РПЛ

"Пришел, победили". Валуев поблагодарил "Зенит" за приглашение

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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев, нанесший символический удар по мячу перед началом матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова", поблагодарил питерский клуб за приглашение.

– Пришел, победили. Спасибо, "Зенит", за приглашение, – написал Валуев в Твиттере, прикрепив видео своего выхода на поле.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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