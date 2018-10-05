"Приручить коня — бесценно". "Локомотив" ответил ЦСКА

"Локомотив" ответил на пародийное превью к матчу 10-го тура чемпионата России, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА. Армейцы спародировали серию видеороликов железнодорожников, посвященных Лиге чемпионов и тематике Дикого запада.
В твиттере "Локо" появился ролик с заявлением: "Дерби детям не игрушки! Ещё немного о бюджетах: приручить коня – бесценно!".
Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 19.00 по московскому времени.
#ЦСКАЛоко.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 октября 2018 г.
7 октября ✊🏼 pic.twitter.com/iBjSyE8L4z
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