12:29 | Футбол — РПЛ

"Приручить коня — бесценно". "Локомотив" ответил ЦСКА

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"Локомотив" ответил на пародийное превью к матчу 10-го тура чемпионата России, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА. Армейцы спародировали серию видеороликов железнодорожников, посвященных Лиге чемпионов и тематике Дикого запада.

В твиттере "Локо" появился ролик с заявлением: "Дерби детям не игрушки! Ещё немного о бюджетах: приручить коня – бесценно!".

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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