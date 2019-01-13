21:37 | Футбол — РПЛ

"Принц Персии". Необычная карикатура на Азмуна

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Известный художник Омар Момани посвятил свою новую карикатуру нападающему "Рубина" и сборной Ирана  Сердару Азмуну. На ней 24-летний иранец запечатлен в образе Принца Персии. В субботу Азмун забил два гола за национальную команду в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии против Вьетнама (2:0) и возглавил список бомбардиров этого турнира.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей за "Рубин", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. 

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