Приключения "Енисея". Как команда пробилась домой из Москвы

"Енисей" с большими трудностями добрался в Красноярск из Москвы после матча 15-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1). Пресс-атташе клуба Станислав Меркис рассказал, что самолет с командой из-за плохих метеоусловий сел в Новосибирске.

Сели в Новосибирске из-за плохих метеоусловий в Красноярске. Летели более 6 часов, пытались сесть в Емельяново несколько раз, но не получилось и улетели в Толмачево.



Почти час сидим в самолете В Новосибирске. Обещают дозаправить и вылететь через 40 мин. – Станислав Меркис (@Merkis_) 25 ноября 2018 г.



Час команда провела в самолете, после чего наконец-то смогла улететь и вернулась в Красноярск через 8 часов после вылета.

Мы сели в Красноярске после 8 часового полета. Все прошло хорошо, несмотря на сильнейший ветер. Спасибо, @aeroflot! pic.twitter.com/9rp20vlQgM – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 25 ноября 2018 г.

Победа над "Динамо" стала первой выездной для "Енисея" в сезоне.