11:20 | Футбол — РПЛ

Приключения "Енисея". Как команда пробилась домой из Москвы

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"Енисей" с большими трудностями добрался в Красноярск из Москвы после матча 15-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1). Пресс-атташе клуба Станислав Меркис рассказал, что самолет с командой из-за плохих метеоусловий сел в Новосибирске.


Час команда провела в самолете, после чего наконец-то смогла улететь и вернулась в Красноярск через 8 часов после вылета.

Динамо - Енисей

Победа над "Динамо" стала первой выездной для "Енисея" в сезоне.

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