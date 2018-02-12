Приключения алжирца в России. Ханни в Сочи окружен вниманием болельщиков "Спартака"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию новичка команды Софьяна Ханни со сбора в Сочи. Алжирский полузащитник охотно фотографируется с болельщиками красно-белых после завершения тренировки.

"Софьян Ханни совсем недавно в "Спартаке", но уже окружен вниманием болельщиков", – говорится в подписи к фотографии.

До перехода в "Спартак" зимой 2018 года Ханни выступал за "Андерлехт". В первой половине сезона 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Бельгии, забив 8 мячей и отдав 6 результативных передач.

Напомним, "Спартак" в Сочи готовится к первому официальному матчу в 2018 году – 15 февраля команда Массимо Карреры в Москве сыграет с "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится в Бильбао 22 февраля.