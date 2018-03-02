Прибыль РФПЛ от немеждународных прав составила 1,49 миллиарда рублей за сезон

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что российская премьер-лига по контракту на телеправа на матчи чемпионата от немеждународных прав имеет прибыль 1,49 миллиарда рублей, а от международных – 10 миллионов долларов. По его словам, для лиги это очень маленькие суммы.
- Сейчас у нас 1 миллиард 490 миллионов рублей чистой прибыли за сезон от немеждународных прав, плюс 10 миллионов долларов международных прав. Для лиги это очень маленькие суммы, - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Serenky25
А знаете почему мало? Потому, что чистая прибыль это тоже промежуточный показатель. Дальше с ней происходит следующее. Как правило, часть идет на выплату дивидендов, а часть на развитие. В нормальных странах, дивиденды не более 50%. Ну а у нас может и 100%. А на развитие возьмем у спонсоров и государства. Вот так и живем.
10:25
Морозов95
Где деньги Зин?
09:44