Прибыль РФПЛ от немеждународных прав составила 1,49 миллиарда рублей за сезон

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что российская премьер-лига по контракту на телеправа на матчи чемпионата от немеждународных прав имеет прибыль 1,49 миллиарда рублей, а от международных – 10 миллионов долларов. По его словам, для лиги это очень маленькие суммы.

- Сейчас у нас 1 миллиард 490 миллионов рублей чистой прибыли за сезон от немеждународных прав, плюс 10 миллионов долларов международных прав. Для лиги это очень маленькие суммы, - цитирует Прядкина "Р-Спорт".