При переходе в "Спартак" Жиго добился четырехкратного повышения зарплаты

Защитник Самуюль Жиго, перешедший из "Гента" в "Спартак", в российском клубе будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц, сообщает Voetbalkrant. По информации издания, эта сумма в четыре раза больше, чем доход 24-летнего француза в бельгийской команде.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по мая 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забив 2 мяча и сделав 4 результативные передачи. Французкий игрок обороны выиграл 74% единоборств, совершил 88% точных передач, а также – 81% успешных отборов. Показатель выигранной борьбы в воздухе в прошедшем сезоне у него составил 71%.

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