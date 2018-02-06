Президент "Урала": "Зенит" предложил 5 миллионов за Емельянова? Слухи не комментирую"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Зенит" намерен за 5 миллионов евро купить полузащитника Романа Емельянова.
– На нас никто не выходил. У Емельянова действующий контракт. Это все слухи. А я их не комментирую. Зачем мне это делать? На клуб и игрока никто не выходил. Он тренируется с командой на Кипре. Все у нас нормально, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
К.Б.Ын
Предложи лучше 199 рублей за полудурка Бу-га-га или 122 да Томаса Боя или за 299 за Платинума.) Я их те оптом за 1 рубль отдам дешёвак )))
19:45