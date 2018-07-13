Президент "Урала": "У нас никаких проблем нет, собираемся начать сезон на новой арене"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга начнет сезон на стадионе "Центральный", который был реконструирован специально для проведения матчей ЧМ-2018. На время турнира стадион был переименован в "Екатеринбург Арену".



- У нас никаких проблем, слава богу, нет. Мы собираемся начать сезон на новом стадионе, - сказал Иванов.



Также Иванов прокомментировал информацию о том, что "Ростов" не будет арендовать "Ростов Арену" из-за высокой арендной платы.



- Я не верю, что "Ростов" не будет играть на новом стадионе, это же неправильно, - продолжает Иванов. - Для чего тогда строились стадионы? Чтобы местные команды там не играли? Все ведь делалось для того, чтобы было комфортно и футболистам, и зрителям. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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