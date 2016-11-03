09:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Президент "Урала" согласился участвовать в ток-шоу о матче с "Тереком"

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Президент "Урала" Григорий Иванов не исключил возможности участия в телевизионном шоу, посвященном матчу 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). По его словам, это может произойти, если свое согласие на участие даст глава грозненцев.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.

– Если приедет президент "Терека", почему бы и нет? Мне теперь есть что сказать журналистам, – приводит URA слова Иванова.

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http://ura.ru/news/1052266484

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