Президент "Урала": "Согласен, что не нужно привозить откровенный хлам. Но критерии на легионеров надо смягчать"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, то предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров нужно смягчать. По его мнению, клубы с небольшими бюджетами не смогут себе позволить ни одного иностранца.

– Предложенные критерии жестковаты, – сказал Иванов. – В Россию едут только по двум причинам: или доигрывать, или заработать денег. Но большие суммы в таких клубах, как "Урал", "Амкар" или "Уфа" не заработаешь. Мы же не сможем вообще ни одного футболиста взять себе!

Ну вот кто из великих футболистов поедет сюда? Им это не нужно. Хорошие игроки лучше поедут в Англию или Испанию, другие европейские чемпионаты. Даже ведущим клубам будет тяжело соблюсти эти критерии.

Я согласен, что не надо привозить откровенный хлам. Как один тренер в одной из команд увидел на пляже двух бразильцев и привез в команду. Так не должно быть. Но и критерии надо смягчать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят