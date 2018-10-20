Президент "Урала": "Пока по факту спонсор от нас не уходил"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что генеральный спонсор прекратил сотрудничество с клубом.

– Вчера появилась информация, что группа компаний "Ренова", которая контролируется бизнесменом Виктором Вексельбергом, перестала быть генеральным спонсором "Урала".

– У нас нет генерального спонсора. Нам помогает группа компаний. Не знаю. Не уверен, что группа компаний "Ренова" от нас уйдет. Они могут и остаться. Ведем работу. Да, один руководитель такое сказал. Ну посмотрим. Пока официально от нас никто не уходил, по факту не уходил. Мы считаем, что они пока с нами. Но если уйдут, то будем искать другие варианты. Есть люди, компании, которые нас никогда не бросали. Никто не хочет, чтобы "Урал" влачил жалкое существование. Губернатор тоже заинтересован в том, чтобы футбол развивался. Новый стадион. Глава региона – спортивный человек, он максималист. Посмотрите, как сейчас "Автомобилист" играет. Думаю, все будет у нас нормально. Верю, что никто нас не бросит. (Виталий Айрапетов)