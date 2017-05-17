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Президент "Урала" подарил Семину нарды на юбилей

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В преддверии матча 29-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сделал подарок наставнику железнодорожников Юрию Семину. Напомним, что Семину 11 мая исполнилось 70 лет, и Иванов подарил специалисту фирменные нарды с изображением эмблемы клуба.

Напомним, что в конце финального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0) состоялась массовая драка футболистов, по итогам которой все зачинщики были дисквалифицированы.

Матч "Урал" - "Локомотив" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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