Президент "Урала" подарил Семину нарды на юбилей

В преддверии матча 29-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сделал подарок наставнику железнодорожников Юрию Семину. Напомним, что Семину 11 мая исполнилось 70 лет, и Иванов подарил специалисту фирменные нарды с изображением эмблемы клуба.

Напомним, что в конце финального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0) состоялась массовая драка футболистов, по итогам которой все зачинщики были дисквалифицированы.

Матч "Урал" - "Локомотив" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Юрий Семин приехал вместе с @fclm_official на стадион и получил из рук нашего президента фирменные уральские нарды - подарок на юбилей! pic.twitter.com/Cs8QEnAmKr – ФК Урал (@FCURAL) 17 мая 2017 г.

КДК дисквалифицировал Фидлера, Манучаряна и Ари на 6 матчей Кубка России //

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //

Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России