Президент "Урала" подарил автомобиль тренеру футбольной школы

Президент "Урала" и мини-футбольного клуба "Синара" Григорий Иванов организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих клубов. Как сообщает пресс-служба уральцев, на праздничный вечер были приглашены тренеры и сотрудники школ.
Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР по футболу "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля.
Григорий Иванов подарил автомобиль тренеру школы по футболу "ВИЗ" https://t.co/69ot0OY5jT pic.twitter.com/U8bxZIGB7N– ФК Урал (@FCURAL) 13 ноября 2017 г.