12:17 | Футбол — РФПЛ

Президент "Урала" подарил автомобиль тренеру футбольной школы


Президент "Урала" и мини-футбольного клуба "Синара" Григорий Иванов организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих клубов. Как сообщает пресс-служба уральцев, на праздничный вечер были приглашены тренеры и сотрудники школ. 

Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР по футболу "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля.

 
 

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http://www.fc-ural.ru/main/news/ural_d/6577/

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