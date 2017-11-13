Президент "Урала" подарил автомобиль тренеру футбольной школы

Президент "Урала" и мини-футбольного клуба "Синара" Григорий Иванов организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих клубов. Как сообщает пресс-служба уральцев, на праздничный вечер были приглашены тренеры и сотрудники школ.

Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР по футболу "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля.