Президент "Урала": "Почему в хоккее белорусы не считаются легионерами, а в футболе все по-другому?!"

Президент "Урала" Григорий Иванов недоумевает, почему белорусские футболисты по прежнему считаются легионерами в РПЛ.

- Я вообще этого не понимаю. Вроде, собирались принять решение на Исполкоме, чтобы белорусы больше не являлись легионерами... - говорит Иванов. - И все затормозилось. Почему? Вот мы взяли защитника сборной Белоруссии Полякова. Были уверены, что он не будет считаться легионером, а тут такое… Как быть? Он что, на лавке что ли должен сидеть теперь? Это я немного утрирую. Мы бы его и так его подписали, но ситуация осложнилась теперь…

В хоккее же белорусы не считаются легионерами. Почему в футболе не так?! У нас же Союзное государство. Белорусам предоставляются льготы в России, они получают легко разрешение на работу. Так? Почему в футболе тогда другие законы? Где последовательность? Давайте голосование проведем среди болельщиков, клубов. Давайте уже как-то решим этот вопрос. (Виталий Айрапетов)

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