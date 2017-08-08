Президент "Урала" не будет оштрафован за оскорбление судей ввиду отсутствия доказательств

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение прекратить производственное дело в адрес президента "Урала" Григория Иванова за оскорбительное поведение в адрес судей в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) в связи с отсутствием доказательств. Напомним, во время матчей Иванов находится на скамейке запасных и значится в заявке как начальник команды.

– По матчу "Локомотив" – "СКА-Хабаровск": болельщики хозяев сканировали ненормативную лексику, за что железнодорожники оштрафованы на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – По матчу "Краснодар" – "Урал" – была запись в рапорте делегата, что начальник команды Иванов в оскорбительной форме разговаривал с судьями. Иванов и судья Николаев не смогли приехать на КДК, но прислали свои заявления. Иванов в письме сообщил, что все было на эмоциях. Николаев же в заявлении отметил, что ненормативной лексики не было, но арбитр не предоставил расшифровки слов, которые сказал президент "Урала" и которыми его могли оскорбить. Получается, нам не удалось установить факт самого оскорбления. На основании представленных документов КДК прекратил производственное дело. (Павел ГУРЕВИЧ)