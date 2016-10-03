Президент "Урала" назвал должность судьи в чемпионате России расстрельной

Президент "Урала" Григорий Иванов встал на защиту арбитра Сергея Иванова, обслуживавшего матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвал момент с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

- У нас арбитры умеют судить, но периодически возникают какие-то посторонние факты, - цитирует ТАСС Григория Иванова. - Иванов - один из ведущих арбитров, вообще у нас много судей, которые могут работать, но что с ними случается, когда они выходят на поле, они допускают какие-то нелепые ошибки. Не раз это говорил, если у арбитров есть определенное правило, что надо дать желтую карточку, то надо давать, не надо никаких разговоров и устных предупреждений. Неважно, когда тот или иной эпизод произошел, первая минута или 90-я, никаких таких вещей не должно быть.

На иностранных судей смотришь, если есть нарушение и пенальти на первой минуте, значит он ставит его, есть четкие правила. А то, что судьи ошибаются, то от этого никуда не денешься, мы все люди, все допускают ошибки - и игроки, и тренеры. У нас есть нормальные судьи, ну никто не виноват, что у них такая должность расстрельная, любая команда, которая проиграет, найдет к чему придраться, у них такая должность - расстрельная.