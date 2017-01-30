Президент "Урала": "На открытии стадиона хотели бы сыграть с "Барселоной", но так не получится"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что проведение первого матча на Центральном стадионе запланировано на весну 2018 года. Руководитель отметил, что клуб сыграет несколько товарищеских матчей на новой арене. На данный момент арена находится на реконструкции, а после ее открытия сможет принять 35 тысяч болельщиков. Завершение работ запланировано на 31 декабря 2017 года.

– Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира, – цитирует ТАСС Иванова. – Думаю, весной 2018 года "Урал" сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с "Барселоной", но так не получится. А матч с любой командой РФПЛ – это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть.