Президент "Урала" Григорий Иванов: "Периодически возникает желание все бросить"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью ekburg.tv признался, что у него периодически возникает желание покинуть клуб. Он был назначен президентом екатеринбуржцев в 2003 году.

– У вас не возникало желания: взять все – да и бросить?

– Периодически возникает, конечно, такое желание. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков – думаешь: "Ну, сколько можно уже, когда же это закончится?"

Но это мое любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идешь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол.