Президент "Урала": "Арбитр Турбин хорошо отработал матч с "Тосно"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что судья Евгений Турбин качественно отработал матч 11-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1). Екатеринбуржцы забили два гола с пенальти, а в конце игры произошла стычка между игроками. В ее результате четыре футболиста получили предупреждения.

- Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо.

Это был один из самых главных матчей для нас сейчас. Конечно, победа поднимет настроение. Идем дальше, двигаемся дальше.