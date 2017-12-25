Президент "Уфы": "Семак едет на багаже Гончаренко? А как не ехать, если он есть?"

Президент "Уфы" Марат Магадеев подчеркнул, что в клубе были уверены в кандидатуре Сергея Семака при выборе нового главного тренера. Семак принял команду из Башкирии в конце 2016 года, сменив Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА.

– Было очень внезапно, но мы были готовы к этой ситуации – Виктор Михайлович перешел в топ-клуб, – цитирует "Бизнес online" Магадеева. – Предваряя следующий вопрос, скажу, что мы не секунды не сомневались в Сергее Богдановиче Семаке. Мы знали его как игрока, как специалиста, который работал с лучшими тренерами Европы, я был убежден, что он многому научился. Придя сюда, он развил то, что заложил Гончаренко.

– Про Семака говорят: "Едет на багаже Гончаренко".

– У нас же полстраны умеет играть в футбол, а другая половина – тренировать. Началось, вот, "Семак едет на багаже Гончаренко". А как же не ехать, если он есть? Просто, умный этот багаж развивает – у нас как раз тот случай. Я доволен отношением Сергея Богдановича к городу, к республике. Его вся страна любит и уважает как игрока, а сейчас он открывается для общества, для футбольного сообщества, как тренер. С одной стороны, мы будем жалеть, если он быстро вырастет и его пригласит какой-то гранд, с другой, будем гордиться.