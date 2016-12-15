Президент "Уфы": "Семак? 24 - 25 декабря вы узнаете имя нового главного тренера"

Президент "Уфы" Марат Магадеев не подтвердил и не опроверг назначение на пост главного тренера команды Сергея Семака. По его словам, имя наставника станет известно 24 - 25 декабря. Магадеев также не стал называть конкретных фамилий новичков клуба, которые смогут усилить коллектив в межсезонье. Прозвучала лишь одна фамилия – возврат Ивана Пауревича.

– Числа 24, 25 декабря вы узнаете имя нового главного. Что мне в этом году нравится? В этом году ваши отзывы о футбольном клубе "Уфа" стали достаточно уважительными, профессиональными, – цитирует Магадеева bashinform.ru. – Сегодня об "Уфе" говорят как о состоявшемся коллективе, амбициозном, со своими небольшими, но уже традициями, подходами, пониманием футбола и решения поставленных задач. Поэтому тот пул фамилий, о которых говорят сегодня в медиамире – Карпин, Писарев и так далее, – это знаменитые наши специалисты, и как футболисты, и как тренеры. Их проговаривают в качестве будущего нашего тренера. Это нам, конечно, доставляет большое удовольствие и в то же время заставляет критически, ответственно подходить к выбору будущего командира команды.

Будем работать точечно и качественно. Ведь не в именах дело, а в отношении к делу. У нас есть на просмотре футболисты и из ФНЛ, и из других клубов. И, не скрою, из ряда зарубежных клубов, европейских в том числе.