Президент "Уфы" не согласен с идеей Федуна о сокращении премьер-лиги

Президент "Уфы" Марат Магадеев подчеркнул, что согласен с некоторыми идеями владельца "Спартака" Леонида Федуна о реформировании чемпионата России.

Ранее Федун в интервью "СЭ" высказал ряд предложений по изменению формата турнира. В частности, он предложил сократить чемпионат России до 14 команд и проводить его в четыре круга с делением на две семерки во второй части.

– У Федуна свое мнение, давайте его обсуждать, там есть рациональные предложения, – цитирует "Бизнес online" Магадеева. – С чем-то я не согласен, в частности, по сокращению команд. Россия большая, футбол хотят все смотреть, развивать хотят. Чемпионат России предполагает всю страну: Урал, Пермь, Тюмень, Хабаровск, и так далее. Не только Москву и еще города, где несколько клубов. Если будем сокращать, то дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд. Нужно понимать, для чего провинциальные клубы рвутся в премьер-лигу.

– А как вам идея разделения на семерки?

– Здесь что-то есть, но есть и элемент случайности. Тот же "Спартак" не попадает в семерку и все – больше не может бороться ни за медали, ни за еврокубки. Футбол хорош тем, что заставляет все клубы работать. Есть команды вылетающие, есть те, кто может побороться в стыках, как мы в свое время. А тут команда обеспечит себе невылет и ходи кури… Надо обсуждать.