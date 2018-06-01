21:11 | Футбол — РФПЛ

Президент "Тюмени": "Надеемся, "Енисей" будет играть у нас"


Президент "Тюмени" Александр Попов отметил, что до конкретных переговоров с "Енисеем" по использованию арены "Геолог" не дошло. Красноярцы не смогут начать сезон на своем стадионе из-за его реконструкции к Универсиаде. 

- Действительно, "Енисей" хочет проводить домашние матчи на "Геологе", - приводит "Тюменская Арена" слова Попова. - До конкретных переговоров время пока не пришло. Мне также поступили звонки из РФПЛ. Руководство прислало ряд изменений, которые мы должны устранить на нашей арене. Все они незначительные и не требуют больших затрат. Мы надеемся, что красноярцы проведут матчи премьер-лиги у нас. Это позволит ФК "Тюмень" заработать деньги, а болельщики смогут увидеть элитный футбол. Сколько матчей "Енисей" может квартировать у нас, тоже пока непонятно. Стоит дождаться сроков реконструкции арены в Красноярске.

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http://asnta.ru/rus/news/44395

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