Президент "Терека": "Мы обязаны рассмотреть обращение болельщиков о переименовании клуба"

Президент "Терека" Магомед Даудов заявил, что клуб рассмотрит вариант с новым названием для команды. Ранее сообщалось, что болельщики собирают подписи для переименования команды в ФК "Ахмат", а президент республики Рамзан Кадыров отметил, что совет директоров клуба вынесет решение по этому вопросу.

– Мы пока обращение не получили, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Даудова. – Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности.