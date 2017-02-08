21:35 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Президент "Терека": "Мы обязаны рассмотреть обращение болельщиков о переименовании клуба"

0
0
0
11

Президент "Терека" Магомед Даудов заявил, что клуб рассмотрит вариант с новым названием для команды. Ранее сообщалось, что болельщики собирают подписи для переименования команды в ФК "Ахмат", а президент республики Рамзан Кадыров отметил, что совет директоров клуба вынесет решение по этому вопросу.

– Мы пока обращение не получили, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Даудова. – Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности.

0
0
0
11
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

sadmur

А Грозный переименуют в "Рамзан"

23:43 8 февраля

Thomas_Boy

30 лет за ЦСКА! Alex.S - Десятилетия это сколько? При советской власти клуб из Грозного назывался "Эрзу". Может, тогда лучше к старому названию вернуться? ______________ "Эрзу" - это вообще другая команда. Под этим названием в первенствах СССР она никогда не играла. А "Терек" был одним из сильнейших клубов второй лиги СССР.

23:32 8 февраля

merniloskut

30 лет за ЦСКА! - в 77-ом стоболтово Терек был! )))

23:29 8 февраля

Burzew

Ну, да.. Сталинец, Ленинабад, танки СТ и КВ, теперь вот Ахмат, потом Путинец.. Всё возвращается на кругИ своЯ..

23:25 8 февраля

30 лет за ЦСКА!

Alex.S - Десятилетия это сколько? При советской власти клуб из Грозного назывался "Эрзу". Может, тогда лучше к старому названию вернуться?

22:51 8 февраля

Thomas_Boy

Потерли... Я вроде и не удивлен, но знаете... Может, переименуем "Зенит" в "Верный Владимирец"?

22:34 8 февраля

spetrov

Терек-это все-таки марка, бренд. Клуб существует десятилетия. Просто так перечеркнуть свою историю... ----- +1. Что плохого в "Тереке" понять не могу.

22:14 8 февраля

rusfed 2.0

А мы все как немые спонсоры действа

22:04 8 февраля

ozozolio

Ахмат Аллах Агбар!

21:54 8 февраля

Alex.S

Бред какой-то. Терек-это все-таки марка, бренд. Клуб существует десятилетия. Просто так перечеркнуть свою историю...

21:52 8 февраля

Ботаникум

А почему бы сразу в "Рамзан"????????????

21:47 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ