Президент "Терека": "Мы обязаны рассмотреть обращение болельщиков о переименовании клуба"

Президент "Терека" Магомед Даудов заявил, что клуб рассмотрит вариант с новым названием для команды. Ранее сообщалось, что болельщики собирают подписи для переименования команды в ФК "Ахмат", а президент республики Рамзан Кадыров отметил, что совет директоров клуба вынесет решение по этому вопросу.
– Мы пока обращение не получили, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Даудова. – Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности.
sadmur
А Грозный переименуют в "Рамзан"
23:43 8 февраля
Thomas_Boy
30 лет за ЦСКА! Alex.S - Десятилетия это сколько? При советской власти клуб из Грозного назывался "Эрзу". Может, тогда лучше к старому названию вернуться? ______________ "Эрзу" - это вообще другая команда. Под этим названием в первенствах СССР она никогда не играла. А "Терек" был одним из сильнейших клубов второй лиги СССР.
23:32 8 февраля
merniloskut
30 лет за ЦСКА! - в 77-ом стоболтово Терек был! )))
23:29 8 февраля
Burzew
Ну, да.. Сталинец, Ленинабад, танки СТ и КВ, теперь вот Ахмат, потом Путинец.. Всё возвращается на кругИ своЯ..
23:25 8 февраля
30 лет за ЦСКА!
Alex.S - Десятилетия это сколько? При советской власти клуб из Грозного назывался "Эрзу". Может, тогда лучше к старому названию вернуться?
22:51 8 февраля
Thomas_Boy
Потерли... Я вроде и не удивлен, но знаете... Может, переименуем "Зенит" в "Верный Владимирец"?
22:34 8 февраля
spetrov
Терек-это все-таки марка, бренд. Клуб существует десятилетия. Просто так перечеркнуть свою историю... ----- +1. Что плохого в "Тереке" понять не могу.
22:14 8 февраля
rusfed 2.0
А мы все как немые спонсоры действа
22:04 8 февраля
ozozolio
Ахмат Аллах Агбар!
21:54 8 февраля
Alex.S
Бред какой-то. Терек-это все-таки марка, бренд. Клуб существует десятилетия. Просто так перечеркнуть свою историю...
21:52 8 февраля
Ботаникум
А почему бы сразу в "Рамзан"????????????
21:47 8 февраля