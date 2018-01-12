Президент "Сантоса": "Трансфер Вериссимо зависит от "Спартака"

Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес отметил, что если "Спартак" хочет приобрести защитника Лукаса Вериссимо, то должен предложить большие деньги. По его словам, все зависит от красно-белых. Как сообщалось ранее, "Спартак" за 22-летнего игрока был готов отдать 8 миллионов евро.



– Последнее предложение нас не устроило, – цитирует Переса globoesporte.globo.com. – Мы сообщили "Спартаку", что оно должно быть улучшено. Если он не хочет Вериссимо, пусть отказывается от переговоров. На игрока рассчитывает тренер. Поэтому я не могу отдать его и не найти замену. За такую сумму трудно кого-то найти. Сейчас просят огромные деньги.

Мы не просили у "Спартака" конкретную сумму. Мы ждем самых выгодных предложений. Если нас что-то не устраивает, мы отказываем. Дальнейшие переговоры зависят от российского клуба.