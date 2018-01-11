Президент "Сантоса" не хочет продавать Вериссимо в "Спартак"

Президент "Сантоса" Жосе Карлос Перес подчеркнул, что не намерен отпускать из команды защитника Лукаса Вериссимо, которым активно интересуется "Спартак". Он отметил, что в перспективе бразилец станет основным игроком национальной команды.

– Мы не планируем избавляться от Вериссимо, – цитирует A Tribuna Переса. – Он является частью нашей команды. Он талантлив, и мы будем вкладывать в него много сил, он потенциальный игрок сборной Бразилии.

Да, это может занять некоторое время, но он еще молод и очень талантлив, "Сантос" ни в коем случае не хочет терять его.

По информации СМИ, бразильский клуб может отпустить защитника за сумму, превышающую 10 миллионов евро.

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".