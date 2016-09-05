10:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Президент РЖД Белозеров: "Локомотив" переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко?"

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Президент РЖД Олег Белозеров считает, что с приходом нового руководства ситуация в "Локомотиве" изменится в лучшую сторону. Он добавил, что клуб сейчас переживает не самые лучшие времена. Ранее новым президентом "Локомотива" стал Илья Геркус.

– Не скажу, что часто хожу на стадион, но мои визиты почти всегда совпадали с победами нашей команды, видимо, приношу удачу, – приводит слова Белозерова ТАСС. – Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к "Локомотиву", это наша гордость. Клуб переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко? Ситуация с приходом нового руководства наверняка стабилизируется.

В ближайшем туре "Локомотив" встретится с московским "Спартаком". Матч состоится 11 сентября в 16:30 по московскому времени. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3593380

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