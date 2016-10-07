09:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Президент "Рубина" провел встречу с главой УЕФА

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Президент "Рубина" Ильсур Метшин провел рабочую встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином. Ильсур Метшин рассказал недавно избранному президенту УЕФА о развитии футбола в Казани, об инфраструктуре футбольного клуба "Рубин", подготовке города к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

В своем разговоре стороны также уделили большое внимание аспекту соответствия "Рубина" финансовому fair play. Метшин детально рассказал о шагах, которые предпринимает казанский клуб, чтобы соответствовать требованиям финансового мониторинга УЕФА, и высказал благодарность организации за сотрудничество с клубом в данном вопросе.

В завершение беседы Александер Чеферин выразил надежду на скорейшее возвращение "Рубина" в еврокубки. Напомним, что казанская команда дважды принимала участие в групповом турнире Лиги чемпионов и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6232-ilsur-metshin-provel-rabochuyu-vstrechu-br-s-prezidentom-uefa

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BeeBop

Теперь понятно про Еременко...

10:08

b@silio

рыдал прямо всю встречу

09:53

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