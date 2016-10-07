Президент "Рубина" провел встречу с главой УЕФА

Президент "Рубина" Ильсур Метшин провел рабочую встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином. Ильсур Метшин рассказал недавно избранному президенту УЕФА о развитии футбола в Казани, об инфраструктуре футбольного клуба "Рубин", подготовке города к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.
В своем разговоре стороны также уделили большое внимание аспекту соответствия "Рубина" финансовому fair play. Метшин детально рассказал о шагах, которые предпринимает казанский клуб, чтобы соответствовать требованиям финансового мониторинга УЕФА, и высказал благодарность организации за сотрудничество с клубом в данном вопросе.
В завершение беседы Александер Чеферин выразил надежду на скорейшее возвращение "Рубина" в еврокубки. Напомним, что казанская команда дважды принимала участие в групповом турнире Лиги чемпионов и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6232-ilsur-metshin-provel-rabochuyu-vstrechu-br-s-prezidentom-uefa
BeeBop
Теперь понятно про Еременко...
10:08
b@silio
рыдал прямо всю встречу
09:53