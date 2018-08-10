Президент "Ростова": "У нас нет задачи брать много людей, мы перешли на точечное усиление"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что у "желто-синих" есть стратегия по созданию команды. По его словам, трансферная политика клуба изменилась по сравнению с прошлым годом.

– Как оцените летнюю трансферную кампанию "Ростова"?

– У нас есть стратегия по созданию команды. Если год назад была задача построить команду с нуля и собрать нужное количество игроков, то сейчас мы переходим от количества к качеству. В стратегическом смысле нам интересны молодые перспективные игроки, которые могут прогрессировать, а также качественные высококвалифицированные футболисты, которые реально могут усилить команду уже сегодня. Нет задачи брать много людей, мы перешли на точечное усиление. Есть понимание, как двигаться дальше.

– По данным transfermarkt.de, ваш клуб заплатил за новичков менее 2 миллиона евро. Близка ли эта цифра к действительности?

– Мы не комментируем цифры.

– Стоит ли ждать от "Ростова" новых приобретений до закрытия трансферного окна?

– Мы ведем переговоры с рядом интересующих нас игроков. Если договоримся сейчас, приобретения будут. Если нет — значит, эти трансферы будут перенесены на зиму.