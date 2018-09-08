Президент "Ростова" объяснил, почему Магнуссон выбрал ЦСКА, а не дончан

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что дончане вели переговоры с защитником ЦСКА Хердуром Магнуссоном, когда тот выступал за "Бристоль Сити".

- Переговоры с исландцем велись ещё с прошлого года – и в летнее трансферное окно, и в зимнее, - цитирует Арутюнянца портал donnews. - В летнее трансферное окно этого года игроку было сделано более выгодное предложение, нежели у ЦСКА. Но, игрок имеет маниакальное желание играть в Лиге чемпионов, что и определило его выбор в пользу ЦСКА.

Магнуссон присоединился к ЦСКА 20 июня 2018 года. Он провел 7 игр в составе армейцев.

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