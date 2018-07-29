Президент "Ростова" – болельщикам: "Мы рассчитываем на вашу активность в каждом домашнем матче"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 1-го тура чемпионата России обратился к болельщикам. Встречу дончан против грозненцев на "Ростов Арене" посетили 27 975 человек. Вместимость стадиона, который принимал игры ЧМ-2018, составляет 43472 зрителей.

"Уважаемые болельщики! От себя лично, от всей команды и от всего клуба поздравляю вас с началом нового футбольного сезона-2018/19, – говорится в обращении Арутюнянца на сайте клуба. – Спасибо за колоссальную поддержку команды в прошедшем матче первого тура. Это было замечательно! Команда чувствует поддержку каждого болельщика и каждый из вас действительно важен для нас.

Мы рассчитываем на вашу активность в новом сезоне, в каждом домашнем матче. Победы ФК "Ростов" – это наши общие победы! Также хочу сказать спасибо болельщикам за красочные перфомансы на стадионе в поддержку команды. Ваша активность никого не оставляет равнодушным и мотивирует игроков на новые победы.

В новом сезоне мы продолжим развивать команду и улучшать клубную инфраструктуру. Мы приложим максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков. Мы хотим, чтобы каждый поход на стадион был для вас настоящим праздником.

Нам нужна ваша поддержка!

До встречи на "Ростов Арене"!"

Следующий домашний матч "Ростов" проведет 11 августа. В этот день команда Валерия Карпина примет "Крылья Советов" (начало – 21.30 по московскому времени).

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