Президент ПФЛ: "Возглавить РФС? Даже не думал. И не буду"

Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал уход Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС).

- В адрес Виталия Леонитьевича могу только сказать большие слова благодарности за вклад, который он внес в российский футбол, - заявил Соколов.

- У вас есть желание возглавить футбольный союз?

- Я на этот счет не думал и, скорее всего, думать не буду, потому что занимаюсь важным участком регионального футбола на уровне ПФЛ.

Выборы нового президента РФС пройдут на отчетно-выборной конференции союза 22 февраля 2019 года. (Евгений Белоусов)

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