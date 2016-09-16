Президент "Оренбурга" рассчитывает, что через три года команда будет играть в еврокубках

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что шутки в сторону будущего соперника стали традицией. По его словам, клуб растет вместе с результатами команды.

- На сайте у вас размещен забавный ролик: мол, в прошлом сезоне вам подвезли "мясо второй свежести" (имеется в виду "Спартак-2". - Прим. "СЭ"), а теперь настала очередь свежести первой.

- Да, у нас уже традиция такая - соперников подкалывать. Сайт, кстати, обновляем. К "Спартаку" не успели, но это уже детали. Важнее, что клуб растет вместе с результатами команды. Стадион вот перестроили. Считаю, что такой подход самый верный. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!

В этом сезоне должны не вылететь. Все для этого есть. Я внимательно слежу за тем, что о нас пишут и говорят. И в целом специалисты сходятся во мнении, что легко с "Оренбургом" не будет никому. А дальше будем только развиваться. Я всех призываю болеть за наш клуб! Через три года будем в еврокубках! (Филипп ПАПЕНКОВ)