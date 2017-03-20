Президент "Оренбурга": "Прудников вроде уже не молодой человек, а повел себя как мальчишка"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин выразил непонимание в связи с поведением нападающего "Анжи" Александра Прудникова во время очной встречи команд в 20-м туре чемпионата России (0:1). В игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки своей экс-команды.
– Сашу не красит данный поступок, – цитирует ТАСС Столыпина. – Он был в коллективе, разошлись с ним по-доброму. К сожалению, не получилось у него в команде, так бывает. Но эта ситуация оставила горький осадок.
Не знаю, почему он решил так поступить. Мне за клуб обидно, мы недостойны такого отношения к себе, вроде уже не молодой человек, а повел себя как мальчишка. Поведение не совсем нормальное, не соответствующее духу спортсмена. К нему все относились хорошо, а он показал нам свое отношение, никто до него так не поступал, так не ведут себя нормальные зрелые футболисты.
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sergey.v1968
Don - не соглашусь, там у бомжефила неизлечимое.
17:25
Don
Излучение Промкооперации и Пищев, бросай курить и нюхать тяжелые вещества, и жизнь будет тебе казаться только в радужной оболочке)))
17:16
mihailsidorov182
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
17:12
Излучение Промкооперации и Пищев
А "не пошло" - это просто второе имя Прудникова... нигде у него не пошло...
17:04
Излучение Промкооперации и Пищев
Все очень просто. Прудников - свиной воспитанник, вот и ведет себя как свинья, не понимает, что хорошо, а что плохо...
17:04
karlikf1
Почему так решил поступить - в кои-то веки гол забил, вот эмоции и попёрли :) Не каждый год ведь этот нападающий забивает гол :)
16:52