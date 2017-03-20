Президент "Оренбурга": "Прудников вроде уже не молодой человек, а повел себя как мальчишка"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин выразил непонимание в связи с поведением нападающего "Анжи" Александра Прудникова во время очной встречи команд в 20-м туре чемпионата России (0:1). В игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки своей экс-команды.

– Сашу не красит данный поступок, – цитирует ТАСС Столыпина. – Он был в коллективе, разошлись с ним по-доброму. К сожалению, не получилось у него в команде, так бывает. Но эта ситуация оставила горький осадок.

Не знаю, почему он решил так поступить. Мне за клуб обидно, мы недостойны такого отношения к себе, вроде уже не молодой человек, а повел себя как мальчишка. Поведение не совсем нормальное, не соответствующее духу спортсмена. К нему все относились хорошо, а он показал нам свое отношение, никто до него так не поступал, так не ведут себя нормальные зрелые футболисты.

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