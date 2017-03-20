Президент "Оренбурга": "Претензий к Ефремову нет, но он проиграл конкуренцию"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин отметил, что отсутствие полузащитника Дмитрия Ефремова в составе команды – стечение обстоятельств. Футболист, арендованный у ЦСКА, в первой части сезона провел в составе "Оренбурга" 16 матчей, забив один гол, но после зимнего перерыва 21-летний хавбек ни разу не появился на поле в составе главной команды.

– У нас на одно место два человека, он проиграл конкуренцию, – цитирует ТАСС Столыпина. – Конкурент выглядит сейчас сильнее его, хотя лично к Диме тренерский штаб претензий не имеет, он полностью выкладывается на тренировках. Он не снизил к себе требования, просто сейчас так складывается ситуация. Ему нужно немного терпения, скоро он будет в основном составе.