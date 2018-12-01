Президент "Оренбурга" - о возможности проведения домашнего матча с "Крыльями Советов": "Первый замер температуры показал минус 15,5 градуса"

Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов перед сегодняшним матчем 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (16.30 по Москве) сообщил "СЭ", что первый замер температуры показал ниже 15 градусов мороза.

Минимальная температура, при которой по регламенту можно проводить встречу российской премьер-лиги, равна минус 15 градусам. Еще один замер сделают в 15.30 по московскому времени – за час до начала игры. После этого арбитр Николай Волошин и представители обеих команд примут окончательное решение о возможности выхода на поле.

- Сделали первый замер. Термометр показал - 15,5 градуса, - сказал Гнездилов.

- Выходит, игра под угрозой?

- Пока не ясно. Мы начали производить замеры за три часа до стартового свитка - получили такой результат. Потом сделаем за два часа, затем за час - и тогда будет принято решение (Арман Мкртчян)

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