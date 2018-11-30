Президент "Оренбурга" – о матче с "Крыльями Советов": "Если будет минус 15, выведем команду на поле"

Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов сообщил "СЭ", при каких условиях команда выйдет на субботний матч 16-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов". Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ, клубы имеют право не выходить на поле, если за час до игры температура опускается ниже минус 15 градусов. По прогнозу погоды завтра в Оренбурге будет минус 16, встреча должна начаться в 16.30 по московскому времени.

– Завтра определимся. Конечно, нам ребят жалко. Сделаем замер воздуха и посмотрим на ситуацию, – сказал Гнездилов.

– Если будет ниже минус 15 градусов, будете играть?

– Смотря на сколько ниже. Мы решили не гадать, потому что на погоду не влияем. Строго соблюдаем регламент. Если минус 15 термометр покажет – выводим команду на поле. Если температура окажется еще ниже, то определимся уже на месте. И с учетом позиции "Крыльев Советов" примем решение. (Арман Мкртчян)