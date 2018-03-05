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Президент "Локомотива" раскритиковал фильм "Форма воды", выигравший "Оскар"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус остался недоволен кинопремией "Оскар" этого года. По его мнению, "Форма воды" – абсолютно не заслуживающий награды фильм.

– "Форма воды" получила премию "Оскар". Картина абсолютно посредственная во всех отношениях, – написал Геркус в Инстаграме. – Проблема даже не в победителях, а в том, что выбирать было не из чего: за год мировой кинематограф так и не смог представить достойный выбор для Академии. Времена, когда за статуэтку боролись "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", канули безвозвратно.

Похоже, сейчас вся творческая жизнь в индустрии движущихся картинок полностью перетекла в производство сериалов. Что это означает для индустрии развлечений, как изменится наше будущее?

 

"Форма воды" получила премию "Оскар". Картина абсолютно посредственная во всех отношениях. Проблема даже не в победителях, а в том, что выбирать было не из чего: за год мировой кинематограф так и не смог представить достойный выбор для Академии. Времена, когда за статуэтку боролись "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", канули безвозвратно. Похоже, сейчас вся творческая жизнь в индустрии движущихся картинок полностью перетекла в производство сериалов. Что это означает для индустрии развлечений, как изменится наше будущее? #oscar #оскар #ильягеркус #премияоскар

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) Мар 5, 2018 в 1:14 PST

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КОММЕНТАРИИ (7)
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King's Bounty RND

Это известный режиссер. Как Марик ?

16:19

Доктор_Хряк

А чё про Родченкова то не смотрел? Или тайно смотрел? )))))

15:32

muchacho

Молодец, Геркус. Сразу видно: образованный и разносторонний человек. Побольше бы таких среди руководителей нашего футбола.

14:41

баламошка

На днях посмотрел. Не знал, что номинируется. Мало интересуюсь пиндосами и их оскарами.Но фильмы смотрю, чтобы знать врага в лицо) Норм фильм, но никак не оскароносный. Кому-то покажется обычным, кому-то полным фуфлом. Что-то среднее между Бригадой и Терминатором 1.

14:40

shpasic

"Форма воды" - это римейк "Человека-Амфибии"?))

14:16

crazysun78

Командам вчера тоже не понравилось

13:41

KARIMOFF

мдаа, ну вот прям спортивная новость...

13:29

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