Президент "Локомотива" раскритиковал фильм "Форма воды", выигравший "Оскар"

Президент "Локомотива" Илья Геркус остался недоволен кинопремией "Оскар" этого года. По его мнению, "Форма воды" – абсолютно не заслуживающий награды фильм. ​

– "Форма воды" получила премию "Оскар". Картина абсолютно посредственная во всех отношениях, – написал Геркус в Инстаграме. – Проблема даже не в победителях, а в том, что выбирать было не из чего: за год мировой кинематограф так и не смог представить достойный выбор для Академии. Времена, когда за статуэтку боролись "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", канули безвозвратно.

Похоже, сейчас вся творческая жизнь в индустрии движущихся картинок полностью перетекла в производство сериалов. Что это означает для индустрии развлечений, как изменится наше будущее?