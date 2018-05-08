13:54 | Футбол — РФПЛ

Президент "Крыльев Советов" Шляхтин - о клубе: "Я не вижу перспектив"

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Президент "Крыльев Советов"  Дмитрий Шляхтин признался в интервью "СЭ", что порой думает покинуть этот проект. По его словам, для футбольного клуба, который вернулся в премьер-лигу, тяжело находить финансирование.

– Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно.

– Каковы глобальные задачи в "Крыльях"?

– Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: "ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига". Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шляхтина – скоро в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Антимайдан

Xen1um Так ищи спонсоров, заинтересовывай, а то сидит и ждет, когда ему бабла из бюджета отвалят, лентяй.+++++++++++++++ Ну да, сидеть и ждать "манны небесной" из бюджета проще, чем самому что-то делать. В ВФЛА, походу, у него похожая позиция - типа "а когда всё само собой наладится и ВАДА с ИААФ перестанут к нам придираться и издеваться над нами".

14:41

Дядька

С новым стадионом должно быть проще найти новых спонсоров или совладельцев. И вообще, не пора ли клубу сменить название? Что это за Советы такие, у которых Крылья? Не понятно...

14:33

КолобокКолобков

Так зачем же судей то покупали в ФНЛ ???? Маразм...

14:29

Коновалл

Федун, поговори с Массимо и подпишите Тишу на перспективу. Может быть не откажется пойти в помощники. А после ухода Массимо Тиша - первыйкандидат на главного будет.

14:10

rusfed 2.0

Импотент, да ты вали уже из теплых кресел куда-нить в бизнес. И из легкой атлетики тоже вали.

14:03

Xen1um

Так ищи спонсоров, заинтересовывай, а то сидит и ждет, когда ему бабла из бюджета отвалят, лентяй.

14:01

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