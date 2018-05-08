Президент "Крыльев Советов" Шляхтин - о клубе: "Я не вижу перспектив"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин признался в интервью "СЭ", что порой думает покинуть этот проект. По его словам, для футбольного клуба, который вернулся в премьер-лигу, тяжело находить финансирование.

– Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно.

– Каковы глобальные задачи в "Крыльях"?

– Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: "ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига". Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шляхтина – скоро в "СЭ"