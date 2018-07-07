Президент Хорватии после пропущенного гола пожала руку Дмитрию Медведеву

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая присутствует на матче 1/4 финала чемпионата мира против России, после пропущенного гола пожала руку премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Последний охотно принял поздравления. Мяч красивым ударом забил Денис Черышев.

Хорватия через некоторое время смогла отыграться. Пока счет ничейный - 1:1.

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