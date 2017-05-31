Президент Федерации футбола Армении: "20 раз разговаривал с Юрченко, но он заявляет, что к нему не обращались"

Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян выразил надежду, что Давид Юрченко согласится приехать в расположение сборной страны. Голкиперу "Анжи" армянского происхождения уже предлагали сменить спортивное гражданство в 2015 году, но он отказался, отчасти из-за лимита на легионеров в чемпионате России, а также из-за намерения попасть в российскую сборную. В этом году его вызвали на матчи отборочного турнира ЧМ-2018, но он решил не присоединяться к армянской сборной, заявив, что к нему официально не обращались.

Про ответ Юрченко всем прекрасно известно, - цитирует vbetnews.com Айрапетяна. - Заместитель президента Федерации футбола Армении Ашот Манукян два раза лично встретился с Юрченко однако последний после этого объявлял, что с ним никто не связывался. За последние 10 лет 20 раз я переговаривал с ним по телефону, но он опять заявляет, что с ним никто не общался. Я и сейчас заявляю: с распростертыми объятиями жду Юрченко.

На данный момент Юрченко просто необходим сборной в матчах против Черногории, Дании и Польши. Если он не появится, то никто на свете не сможет меня уговорить позвать его в сборную. Я его прошу и желаю видеть в национальной команде. Если он сейчас не появится, то двери сборной закроются перед ним.